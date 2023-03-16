«Плей-офф был неудачным». Глава Республики Башкортостан подвёл итоги сезона «Салавата»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на встрече с некоторыми игроками и руководством «Салавата Юлаева» подвёл итоги сезона в исполнении уфимского клуба. «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ в шести матчах уступил «Адмиралу».

«Первое. Спасибо команде за регулярный чемпионат. Показали боевой, красивый хоккей. Кстати, в последний раз второе место в Восточной конференции мы занимали в 2018 году.

Второе. После ухода легионеров, ряда опытных игроков в команде стали играть 10 воспитанников уфимского клуба. На мой взгляд, главным итогом этого сезона было то, что «юлаевцы» побеждали именитые команды, 20-летние парни дали бой взрослым опытным игрокам. В накале этого сезона начал формироваться новый «Салават Юлаев».

Третье. Мне кажется, что вместе с командой вырос и тренерский штаб. Спасибо Виктору Николаевичу за работу в прошлом сезоне, за невозмутимость и желание вести «Салават» вперёд.

Последнее. Плей-офф был, конечно, неудачным. Болельщики ждали другой результат. Надо извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Как и все башкортостанцы, верю в нашу команду», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Хабирова.

По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ уфимский клуб занял вторую строчку в таблице Восточной конференции.