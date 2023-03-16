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«Я исчерпал себя в «Северстали». Андрей Разин объявил об уходе из клуба

«Я исчерпал себя в «Северстали». Андрей Разин объявил об уходе из клуба
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заявил, что не будет продлевать контракт с череповецким клубом. Специалист возглавлял клуб на протяжении пяти сезонов.

«Я считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в «Северстали». Пять сезонов — это большой срок. Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, его большая заслуга.

Я ухожу, куда, пока не знаю. Переговоров ещё не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду — так и говорил агентам», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах.

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