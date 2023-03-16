Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: предложение от «Северстали» поступило, но финансы я даже не спрашивал

Разин: предложение от «Северстали» поступило, но финансы я даже не спрашивал
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил, что ему поступало предложение о новом контракте с череповецким клубом, которое он даже не стал рассматривать.

«За пять лет я уже сам чувствую, что я иногда одно и то же говорю и повторяюсь. Ребят очень сложно мотивировать. Понятно, что какие-то схемы можно придумывать, но мотивационные речи иногда уже просто не действуют. Поэтому мне надо перегрузиться. Я думаю, что и ребятам будет полезно. Финансы? Предложение поступило, но я финансы даже не спрашивал и не буду спрашивать, потому что сейчас это не тот вопрос, который меня интересует», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, Разин объявил об уходе из «Северстали» после пяти сезонов работы в клубе.

Новость по теме
«Я исчерпал себя в «Северстали». Андрей Разин объявил об уходе из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023