Разин: предложение от «Северстали» поступило, но финансы я даже не спрашивал

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил, что ему поступало предложение о новом контракте с череповецким клубом, которое он даже не стал рассматривать.

«За пять лет я уже сам чувствую, что я иногда одно и то же говорю и повторяюсь. Ребят очень сложно мотивировать. Понятно, что какие-то схемы можно придумывать, но мотивационные речи иногда уже просто не действуют. Поэтому мне надо перегрузиться. Я думаю, что и ребятам будет полезно. Финансы? Предложение поступило, но я финансы даже не спрашивал и не буду спрашивать, потому что сейчас это не тот вопрос, который меня интересует», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, Разин объявил об уходе из «Северстали» после пяти сезонов работы в клубе.