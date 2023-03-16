Разин: мне хочется перейти на новый уровень. Хочу начать с нуля в другом клубе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил, что хочет перейти на новый уровень и попробовать свои силы в другом клубе. Специалист возглавлял череповецкий клуб на протяжении пяти сезонов.

«Какие вопросы волнуют? Хочется прогрессировать, прогрессировать и в результатах, и как тренеру, хочется перейти на новый уровень, попробовать себя в другом клубе. Пять лет — очень-очень большой срок. В октябре-ноябре эксперты и журналисты говорили, что я исчерпал себя в этом клубе. Примерно то же самое, что я и говорю. Мы из этой ситуации выкарабкались, и опять в эту ситуацию попадать я просто не хочу. Хочу начать с нуля в другом клубе», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах.