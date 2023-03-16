Разин рассказал, скольких игроков «Северстали» хотел бы увидеть в своей новой команде
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что в матчах плей-офф его разочаровала лишь пара хоккеистов череповецкой команды. Специалист объявил, что не станет продлевать контракт с клубом, в котором провёл пять сезонов.
«Хотел бы я видеть каких-либо игроков «Северстали» в своей новой команде? Я бы 90% ребят с собой взял. Даже 95. Разочаровали в плей-офф один-два человека. Остальные ребята прогрессировали, старались, хотели. Действительно с ними было приятно работать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах. «Северсталь» завершила регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на седьмом месте в таблице Западной конференции.
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