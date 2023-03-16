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Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне КХЛ

Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне КХЛ
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что тренерский штаб во главе с Виктором Козловым и основной состав команды «Салават Юлаев» сохранятся на следующий сезон. Глава региона остался доволен прогрессом молодых воспитанников клуба и заявил, что у «Салавата Юлаева» есть большой потенциал для улучшения результата в следующем сезоне.

Как сообщает сайт главы Башкортостана, Хабиров поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу».

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