Глава Башкортостана — Козлову: все жители республики в вас верят

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что верит в успешное выступление «Салавата Юлаева» в следующем сезоне КХЛ под руководством Виктора Козлова.

«В прошлом году вам, Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята «вытаскивали» игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло.

Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт. Понимаю, что в спорте так: проиграл значит проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят», – цитирует Хабирова официальный сайт главы Республики Башкортостан.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял вторую строчку в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» с общим счётом 2-4 в серии. Козлов был назначен главным тренером «Салавата Юлаева» 1 мая 2022 года и провёл первый сезон у руля команды.