«Там пять вратарей и вратарь». Воробьёв — о том, что «Авангард» блокирует много бросков

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» и отметил сильные стороны омского клуба.

«Мы забыли уже и плюсы, и минусы прошедшей серии. Конечно, большинство надо подправить, меньшинство, а так уже всё проехали, у нас не так много времени готовиться к следующей серии. Готовимся к «Авангарду».

Сильные стороны Омска, который перебросала «Сибирь»? Они опять сейчас вернулись к тому, что блокируют много бросков. Там пять вратарей и вратарь, поэтому бросали, но сколько доходит шайб до ворот — это другое дело. Очень много бросков они блокируют, в одну из игр они 32 броска заблокировали. Нужно выходить и играть в свой хоккей. Я бы не сказал, что они действуют в атакующей манере. Как вы сказали, «Сибирь» их перебросала, но они сейчас вернулись в обороне где-то к «хартлевским» делам.

Эмоциональный фон повысился после того, как команда, преодолев трудности, с автобусными турами вытащила серию в самой концовке? Да, ребята молодцы, на характере. Естественно, фон повысился. До Омска мы не доедем точно, поэтому будем летать, надеюсь», — цитирует Воробьёва пресс-служба магнитогорского клуба.

Серия второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» начнётся завтра, 17 марта. Первый матч серии состоится в Омске и начнётся в 16:30 мск.