«Там пять вратарей и вратарь». Воробьёв — о том, что «Авангард» блокирует много бросков

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» и отметил сильные стороны омского клуба.
«Мы забыли уже и плюсы, и минусы прошедшей серии. Конечно, большинство надо подправить, меньшинство, а так уже всё проехали, у нас не так много времени готовиться к следующей серии. Готовимся к «Авангарду».
Сильные стороны Омска, который перебросала «Сибирь»? Они опять сейчас вернулись к тому, что блокируют много бросков. Там пять вратарей и вратарь, поэтому бросали, но сколько доходит шайб до ворот — это другое дело. Очень много бросков они блокируют, в одну из игр они 32 броска заблокировали. Нужно выходить и играть в свой хоккей. Я бы не сказал, что они действуют в атакующей манере. Как вы сказали, «Сибирь» их перебросала, но они сейчас вернулись в обороне где-то к «хартлевским» делам.
Эмоциональный фон повысился после того, как команда, преодолев трудности, с автобусными турами вытащила серию в самой концовке? Да, ребята молодцы, на характере. Естественно, фон повысился. До Омска мы не доедем точно, поэтому будем летать, надеюсь», — цитирует Воробьёва пресс-служба магнитогорского клуба.
Серия второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» начнётся завтра, 17 марта. Первый матч серии состоится в Омске и начнётся в 16:30 мск.
- 16 марта 2023
-
15:02
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:39
-
07:38
-
07:36