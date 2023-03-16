Защитник «Салавата» Панин: был удивлён уровнем работы Виктора Козлова и его помощников

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин считает, что успешному выступлению уфимского клуба в плей-офф помешали травмы, а также ответил на вопрос, как относится к главному тренеру Виктору Козлову.

«Знаете, мне очень понравилось, как наша молодёжь справилась с давлением. По инерции к «Салавату» относились как к одному из традиционных лидеров КХЛ, где-то меня это удивляло и мотивировало, всё-таки у нас половина команды — совсем новички и воспитанники местного хоккея. Тем не менее мы ровно прошли по регулярке, команда нашла свой стиль, молодёжь с каждым матчем прибавляла. В итоге вышли на второе место на Востоке. Учитывая очень высокую конкуренцию в лиге и жёсткий ритм чемпионата, когда многое зависело от мастерства, второе место — это высокий результат. А потом наступил плей-офф…

Моё мнение — нас подкосили травмы. Одни выбыли из строя, другие, можно сказать, играли на одной ноге. И всё это наслоилось на соперника — крепкую, прагматичную команду, которая тормозила нашу игру, выматывала, разрушала. Плюс перелёты на Дальний Восток, к ним нужна особая адаптация. В любом случае у нас профессиональный спорт, отговорки мало кому интересны. Поэтому за плей-офф неутешительная оценка.

Провёл в КХЛ почти восемьсот матчей, в ЦСКА, «Ак Барсе», «Салавате» посчастливилось поработать со многими ведущими тренерами лиги. Тем не менее в каких-то моментах наш главный тренер Виктор Козлов и его помощники удивили, уровень их работы, если интересно моё мнение, очень высокий. Кстати, для меня это не сюрприз. Ещё на заре карьеры довелось сыграть с Виктором Николаевичем Козловым в «Ладе», уже тогда он очень тонко понимал игру, многому учил молодых ребят, обращал внимание на детали. Нынешний прогресс воспитанников «Салавата» связываю именно с работой Козлова. И с вниманием нашего руководства к молодёжному хоккею Уфы», — цитирует Панина Russia-Hockey.ru.

Сегодня стало известно, что тренерский штаб во главе с Козловым продолжит работу в следующем сезоне КХЛ. Уфимский клуб в первом раунде плей-офф КХЛ уступил в шестиматчевой серии владивостокскому «Адмиралу».

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