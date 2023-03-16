СКА – «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 16 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL Prime.

Ранее в плей-офф эти соперники втречались в сезоне-2014/2015 в четвертьфинале Западной конференции КХЛ. Тогда победу в пяти матчах одержал питерский клуб. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.