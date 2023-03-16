Плющев: Ларионов не работал в КХЛ, но знает и умеет больше многих

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо» и рассказал про подход специалиста к работе.

«Ларионов пришел к тренерской профессии после 60 лет. Но вы учитывайте, что у него совершенно уникальный опыт игрока. Хотя не каждый игрок способен стать тренером, просто не все менеджеры это понимают. Помимо всего прочего, у Игоря высокая человеческая культура, она позволяла ему изучать какие-то вещи, заимствовать опыт учителей. Он прошёл школу Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, Скотти Боумена. Такие подарки судьбы редко выпадают, их надо заслужить. Мне тоже, например, повезло: учился у Тарасова, у Юрзинова, у Локтева, который, кстати, был недооценен у нас. Хотя Локтев — монстр. Знаете, есть люди, которые просто получают «корочки» о тренерском образовании. Но ты растёшь как тренер, только когда находишься рядом с большим мастером.

Личности такого масштаба, как Ларионов требуют определённого к себе отношения. Есть люди, которые сами звонят и предлагают себя во все инстанции. А есть те, кто считает ниже своего достоинства о чём-то кого-то просить. У Ларионова — своя культура, своя история. Если уж об этом говорить, он предлагает не себя, а свою хоккейную концепцию. Менеджеры «Торпедо» поверили в неё, пригласили его, он работает. Так и должно выглядеть сотрудничество клуба и тренера. Это не чехарда, когда тренеров меняют, пытаясь на практике узнать, кто из них чего стоит. И не тот случай, когда говорят: «От таких предложений не отказываются». У Ларионова есть опыт, есть, что передать, он стал тренером, у него получается.

«Торпедо» сделало правильный выбор? Ну посмотрим. У нас порой зовут тренировать не того, кого знают, а тех, про кого слышали. Смотрят: о, есть человек, имеет опыт работы в КХЛ — давайте возьмём. А что он выиграл, какую хоккей хочет построить, не так важно. У Ларионова не было опыта работы в КХЛ, но он знает и умеет больше, чем многие. Причем не декларирует это, а доказывает сейчас своей работой. Мы же видим, как они играют. Меня тоже в свое время критиковали за то, что я много внимания уделял атаке. Нет, я уделял внимание и атаке, и обороне — за счёт этого мои команды забивали больше, чем соперник», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

Первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и «Торпедо» начнётся сегодня, 16 марта в 19:30 мск.