Обладатель Кубка Стэнли назвал основные проблемы СКА в плей-офф

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», экс-игрок СКА Максим Кузнецов поделился ожиданиями от серии армейцев с «Торпедо» и назвал основные проблемы клуба из Санкт-Петербурга в плей-офф.

«Шансы команд в этом противостоянии расцениваю как 50 на 50. Наверное, семь матчей будет, а куда чаша весов склонится в последний момент — трудно сказать. Возможно, будет много голов в первых матчах, две команды играющие. Да, «Торпедо» немного упростило свой хоккей в серии против «Динамо», но стиль игры у них всё равно весёлый. У СКА те же проблемы, что возникали и по ходу чемпионата — оборона и Николаев. И нижегородцы вполне способны эти слабые стороны противника использовать. Последний рубеж в этот период сезона очень важен, вратари всегда выигрывают плей-офф.

В чём проблемы Николаева? Видимо, в голове. Когда играешь нестабильно, именно там следует искать причины неудач. Когда мы с ним в своё время работали в «Серебряных Львах», он выглядел довольно спокойным, даже излишне. С характером всё в порядке, на тренировках не филонил — поэтому в СКА и попал. Другой вопрос, что Дмитрию сейчас непросто, первый плей-офф в жизни. Но в чемпионате у него тоже случались спады. Впрочем, сколько таких нестабильных вратарей через СКА прошло. Даже Женька Набоков этим грешил: вроде всё нормально, а потом какая-то тяпа-ляпа.

Что может придумать Ларионов, чтобы выровнять соотношение? У Ларионова хорошая команда, там собрался настоящий коллектив. Виден характер, они три матча в серии «Динамо» вытащили в овертаймах. Надо просто убрать свои невынужденные ошибки, тогда игра будет равной, как минимум. В плей-офф всё решают маленькие помарки: там потерял, здесь не добежал… Но не исключаю, что Ларионов может и какой-то ход конём сделать, удивить соперника. Например, попробует сыграть от обороны. Я помню матч СКА с ЦСКА в нынешнем чемпионате в «Ледовом». Пока Никишин не забил, две команды просто стояли и ждали, кто и что будет делать. Только потом игра как-то поехала. Не исключено, что и тут так будет на старте», — приводит слова Кузнецова «Спорт уик-энд».

Первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и «Торпедо» начнётся сегодня, 16 марта, в 19:30 мск.