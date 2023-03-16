КХЛ стала 4-й по посещаемости хоккейной лигой Европы, уступив Швейцарии, Германии и Швеции

КХЛ стала четвёртой по посещаемости хоккейной лигой Европы, уступив лигам Швейцарии, Германии и Швеции, сообщает Metaratings.ru.

Самая посещаемая лига Европы – швейцарская Национальная лига А. В среднем матчи чемпионата страны собирали по 7005 зрителей – это лучший результат в истории лиги. В топ-3 попали также SHL (Шведская хоккейная лига – 5964 зрителей) и DEL (Немецкая хоккейная лига – 5879 человек).

Средняя посещаемость встреч КХЛ в регулярном чемпионате составила 5437 зрителей – это второй худший результат в истории. Аудитория игр чемпионата Чехии составила 5349 зрителей, а финской Лииги – 4338 человек.

Напомним, суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф КХЛ составила 367 669 зрителей. Это новый рекорд игр первого раунда Кубка Гагарина.