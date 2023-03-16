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Коньков: СКА и «Торпедо» могут провести между собой шесть-семь матчей

Коньков: СКА и «Торпедо» могут провести между собой шесть-семь матчей
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо».

«Считаю, что здесь будет очень интересный хоккей. Обе команды пропагандируют атакующие действия, а СКА ещё и показывает очень надёжную игру в обороне. С моей точки зрения, армейцы выглядят чуть постарше и поопытнее, чем нижегородцы. Но и «Торпедо» зарекомендовало себя наилучшим образом.

Эта серия получится интересной и бескомпромиссной. Уверен, что счёта 4-0 здесь быть не может. Допускаю, что эти соперники могут провести между собой шесть-семь матчей. Эти команды играют очень интересно, напористо и на результат. Для меня СКА является фаворитом в этой серии, я отдам ему предпочтение», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо».

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