Коньков: СКА и «Торпедо» могут провести между собой шесть-семь матчей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо».
«Считаю, что здесь будет очень интересный хоккей. Обе команды пропагандируют атакующие действия, а СКА ещё и показывает очень надёжную игру в обороне. С моей точки зрения, армейцы выглядят чуть постарше и поопытнее, чем нижегородцы. Но и «Торпедо» зарекомендовало себя наилучшим образом.
Эта серия получится интересной и бескомпромиссной. Уверен, что счёта 4-0 здесь быть не может. Допускаю, что эти соперники могут провести между собой шесть-семь матчей. Эти команды играют очень интересно, напористо и на результат. Для меня СКА является фаворитом в этой серии, я отдам ему предпочтение», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо».
- 16 марта 2023
-
18:03
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:00
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
15:02
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:20