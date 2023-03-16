«Авангард» впервые в истории попал в тройку самых посещаемых хоккейных клубов Европы

«Авангард», вернувшийся в Омск, занял третье место по посещаемости в рейтинге клубов Европы, сообщает Metaratings.ru.

Наибольшую аудиторию в 20-й раз в XXI веке показал швейцарский «Берн» – 14 750 зрителей. На втором месте оказался немецкий «Кёльнер Хайе» (13 901 зритель), однако клуб из Кёльна провел один матч на местном футбольном стадионе, собрав свыше 40 тысяч зрителей.

«Авангард» со средней аудиторией в 11 527 зрителей впервые в истории попал в тройку лучших. Отметим, что в XXI веке из России только петербургский СКА попадал в топ-3 клубов Европы по посещаемости.

Ранее стало известно, что КХЛ стала четвёртой по посещаемости хоккейной лигой Европы, уступив лигам Швейцарии, Германии и Швеции.