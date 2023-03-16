Экс-врач сборной России объяснил хорошую физическую форму Овечкина

Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов объяснил, за счёт чего капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в хорошей физической форме в 37 лет.

«Здесь скорее всего, сыграли оба фактора: генетическая предрасположенность Овечкина и упорство в тренировках. Тренировки и отношение к себе, и своему телу, к режиму играют важную роль. Для людей, играющих на высоком уровне благодаря таланту, в первую очередь. Во-вторых, свой талант поддерживают на высоком уровне за счёт режима и самоограничений.

Чтобы быть в такой форме, невзирая на возраст, нужно соблюдать режим труда и отдыха. Сон, тренировки, восстановление и, однозначно, питание. Адекватная физическая подготовка очень важна, она даёт спортсмену возможность полностью раскрыться. Играет роль и профессионализм к себе и к тому, чем человек занимается. Многие спортсмены дополнительно занимаются с тренерами, диетологами, реабилитологами. По сути человек вкладывает сам в себя и в свою успешность.

С возрастом [становится] достаточно сложно поддерживать себя в хорошей форме. Изменяется метаболизм, он замедляется, и, конечно, нагрузки преодолевать сложнее. Но если спортсмен — профессионал, то это ему не мешает. В НХЛ много игр, большие перелёты, плей-офф, короткие периоды восстановления. Только в определённый период года есть время на отдых и восстановление. Это накладывает большой отпечаток.

Александр уже достаточно давно в этом режиме, он к нему привык. Для него другой режим уже не подходит. Когда сезон, то у него полная концентрация, всё по часам. Да, для обычного человека это тяжело, даже для профессионального спортсмена сложно. Но когда ты в этот режим вошёл, тут всё как с двигателем. Сделали ТО, что-то подкрутили, масло поменяли — и эта машина едет дальше на определённой скорости. Она может ехать очень долго, если двигатель работает постоянно. Иногда чуть замедляется, иногда чуть ускоряется», — заявил Резепов Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету российского нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах. В матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б), который по московскому времени состоялся этой ночью, Овечкин забросил шайбу и вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ.