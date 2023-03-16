Николишин: «Металлург» исчерпал весь свой фарт в первом раунде с «Автомобилистом»

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин подвёл итог серий Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь» и «Металлург» — «Автомобилист».
«Отдельные личности решили исход серии «Авангарда» с «Сибирью»? Всё правильно. В решающие моменты Толчинский, Ткачёв, легионеры сделали результат. А «Сибирь» много создавала, но толк не извлекла. Плюс в обороне, конечно, слишком трусливо сыграли. Пассивно, все пытались просто на себя поймать, пять вратарей как будто выходило.
«Магнитку» в концовке седьмой игры похоронили комментаторы? «Автомобилист» сам отдал серию. Играли интереснее, острее, результативнее, но выбыл основной вратарь Маттсон, и всё пошло не в ту сторону. Бобков, считаю, не справился, а Галкина они поставить не решились. Тем не менее, все шансы были, но в третьем периоде седьмой игры, в ключевой момент команду затрясло. Вот и такой итог.
Во многом чудесное спасение Магнитогорска взбодрит команду? Опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина, и там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде. Там должны понимать, что теперь нужно брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает», — цитирует Николишина «РБ Спорт».
Напомним, «Авангард» во втором раунде плей-офф сыграет с «Металлургом». Первый матч серии состоится завтра, 17 марта, и начнётся в 16:30 мск.
- 16 марта 2023
-
19:26
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:15
-
18:03
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:00
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
15:02
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:40