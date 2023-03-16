Николишин: «Металлург» исчерпал весь свой фарт в первом раунде с «Автомобилистом»

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин подвёл итог серий Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь» и «Металлург» — «Автомобилист».

«Отдельные личности решили исход серии «Авангарда» с «Сибирью»? Всё правильно. В решающие моменты Толчинский, Ткачёв, легионеры сделали результат. А «Сибирь» много создавала, но толк не извлекла. Плюс в обороне, конечно, слишком трусливо сыграли. Пассивно, все пытались просто на себя поймать, пять вратарей как будто выходило.

«Магнитку» в концовке седьмой игры похоронили комментаторы? «Автомобилист» сам отдал серию. Играли интереснее, острее, результативнее, но выбыл основной вратарь Маттсон, и всё пошло не в ту сторону. Бобков, считаю, не справился, а Галкина они поставить не решились. Тем не менее, все шансы были, но в третьем периоде седьмой игры, в ключевой момент команду затрясло. Вот и такой итог.

Во многом чудесное спасение Магнитогорска взбодрит команду? Опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина, и там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде. Там должны понимать, что теперь нужно брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

Напомним, «Авангард» во втором раунде плей-офф сыграет с «Металлургом». Первый матч серии состоится завтра, 17 марта, и начнётся в 16:30 мск.