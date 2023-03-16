Правильно ли сделали в «Салавате», оставив Виктора Козлова главным тренером?
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Сегодня, 16 марта, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что тренерский штаб во главе с Виктором Козловым и основной состав команды «Салават Юлаев» останутся на следующий сезон. Глава региона остался доволен прогрессом молодых воспитанников клуба и заявил, что у уфимцев есть большой потенциал для улучшения результата в следующем сезоне.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: правильно ли сделали в «Салавате Юлаеве», оставив Виктора Козлова главным тренером?
Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей. После этого в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).
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