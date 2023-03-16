Состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом» остался без изменений после игры с «Нефтехимиком»
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Стал известен состав «Ак Барса» на сегодняшний первый матч 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом». Игра пройдёт в Казани и начнётся в 19:30.
Отметим, что состав казанской команды не претерпел никаких изменений относительно шестого матча 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:2). В составе отсутствует защитник Кристиан Хенкель.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Билялов (Мифтахов)
Войнов – Юдин, Воронков – Сафонов – Радулов
Лучевников – Журавлёв, Кагарлицкий – Шипачёв – Петров
Адамчук – Лямкин, Галиев – Семёнов – Панюков
Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк, Терехов.
Следующие игры в серии состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.
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