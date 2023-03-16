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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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Экс-игрок СКА: у «Адмирала» нет абсолютно никаких шансов с «Ак Барсом»

Экс-игрок СКА: у «Адмирала» нет абсолютно никаких шансов с «Ак Барсом»
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Вице-президент федерации хоккея Санкт-Петербурга, экс-игрок СКА Василий Каменев рассказал о предстоящей серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«Я считаю, что у «Адмирала нет абсолютно никаких шансов против «Ак Барса! «Моряки» и так прыгнули выше головы, пройдя недооценивший их «Салават Юлаев» благодаря тому, что затащили команду Виктора Козлова в удобный для себя хоккей.

В данном случае Зинэтула Билялетдинов наверняка уже увидел, изучил и понял то, что Леонид Тамбиев строит игру от обороны. Не забудем об исполнительском мастерстве и феноменальном опыте лидеров казанского клуба», — приводит слова Каменева «Спорт день за днём».

Напомним, первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдёт сегодня, 16 марта, и начнётся в 19:30 мск.

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