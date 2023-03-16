«Ак Барс» в матче с «Адмиралом» дважды за период играл в формате «5х3» и ведёт в счёте 2:0

В эти минуты в Казани проходит первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играет на своём льду с «Адмиралом». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

Казанская команда в первой двадцатиминутке дважды играла в формате «5х3». В первом случае численное преимущество хозяев реализовал Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Дмитрия Кагарлицкого.

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В концовке периода казанцы вновь получили численное преимущество в два игрока и за секунду до выхода четвёртого хоккеиста гостей Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова сделал счёт 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что гости в первом периоде набрали 10 минут штрафа.