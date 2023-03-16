Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» в матче с «Адмиралом» дважды за период играл в формате «5х3» и ведёт в счёте 2:0

«Ак Барс» в матче с «Адмиралом» дважды за период играл в формате «5х3» и ведёт в счёте 2:0
Комментарии

В эти минуты в Казани проходит первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играет на своём льду с «Адмиралом». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

Казанская команда в первой двадцатиминутке дважды играла в формате «5х3». В первом случае численное преимущество хозяев реализовал Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Дмитрия Кагарлицкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В концовке периода казанцы вновь получили численное преимущество в два игрока и за секунду до выхода четвёртого хоккеиста гостей Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова сделал счёт 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что гости в первом периоде набрали 10 минут штрафа.

Новость по теме
Экс-игрок СКА: у «Адмирала» нет абсолютно никаких шансов с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023