Форвард «Торпедо» Кручинин не реализовал буллит в матче со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». После второго периода счёт не открыт 0:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки защитник армейцев Александр Никишин совершил подножку и СКА был наказан штрафным броском.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Буллит вышел исполнять форвард гостей Алексей Кручинин, который не смог переиграть голкипера СКА Дмитрия Николаева. Шайба прошла выше перекладины.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, СКА в первом раунде плей-офф победил минское «Динамо» со счётом 4-2 в серии. «Торпедо» было сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии).