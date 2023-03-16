Мухамадуллин: пришла пора на неопределённый срок прощаться с «Салаватом»

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин оценил завершившийся сезон для уфимцев и рассказал об отъезде в «Сан-Хосе Шаркс».

«Первые дни [после вылета из плей-офф] были такие, тяжеловатые. Постепенно пришло понимание, что вылетели. Переживал, но жизнь продолжается. Пришла пора на неопределённый срок прощаться с родным клубом. Было грустно, но опять же — нужно быть профессионалом. Я сам этот путь выбрал. Это мечта, к которой стремится любой хоккеист. Нужно приложить все усилия, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Я доволен, что прибавил в стабильности, в выходе из-под давления, мне кажется, что стал более устойчивым в психологическом плане. Исходя из этого, сезон для меня стал положительным. Хотелось бы сказать спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и партнёрам за доверие и ту атмосферу, в которой я был на протяжении четырёх сезонов! Спасибо болельщикам за их огненную поддержку как дома, так и на выезде. Скажу с уверенностью — у нас лучшие болельщики!

Насколько чувствую себя готовым сразу заиграть в НХЛ? В физическом плане чувствую себя хорошо, в ментальном и психологическом тоже, но волнение было, есть и будет по жизни. От этого никто не уходил, но это вопрос времени. Думаю, что когда будет шанс — я буду готов. Настрой очень боевой. Хочется продолжать играть в том же стиле и духе, как это было у меня здесь в последнее время. Всё будет зависеть только от меня. Я буду стараться себя проявить», — приводит слова Мухамадуллина «Собкор02».

21-летний защитник за шесть матчей в Кубке Гагарина набрал 2 (1+1) очка. В регулярке Мухамадуллин отметился шестью шайбами и 19 результативными передачами.