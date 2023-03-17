Хмелевски — о решении остаться в КХЛ: смотрел на путь Капризова и Панарина

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал, почему принял решение остаться в Континентальной хоккейной лиге.

«Конечно, смотрел на путь Панарина и Капризова и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чём добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что они – реально топовые игроки», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: