Хмелевски — о решении остаться в КХЛ: смотрел на путь Капризова и Панарина
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал, почему принял решение остаться в Континентальной хоккейной лиге.
«Конечно, смотрел на путь Панарина и Капризова и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чём добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что они – реально топовые игроки», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:
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