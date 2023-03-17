«Было бы приятнее меньше летать». Американский легионер «Салавата» — о первом сезоне в КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски поделился впечатлениями от своего первого сезона в КХЛ.

«Игры на «Уфа-Арене» — один из лучших моментов в этом сезоне в КХЛ, очень приятно играть перед Башкирией. Болельщики очень добрые, хотят, чтобы мы выигрывали все матчи. Всё понравилось, единственное, что тяжело летать, особенно на Дальний Восток. Но это хоккей, все летают, никаких претензий. Но было бы приятнее меньше летать, чтобы было больше времени для восстановления.

Конкуренция в лиге высокая. Когда приехал сюда, не знал, что ожидать. В Америке все, кто смотрит КХЛ, думают, что тут больше играют в нападении и можно забить много голов. Но забивать в КХЛ очень тяжело, все выкладываются в обороне и вратари очень сильные», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: