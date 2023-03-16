Сергей Черкас: Ларионова многие пытались «расколоть» — ни у кого не получилось

Экс-голкипер СКА Сергей Черкас вспомнил, каким был игроком нынешний главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«Конечно, прекрасно помню его, великий игрок. Никогда не забуду: мы играли матч чемпионата СССР с ЦСКА в Москве. Игорь Ларионов при счёте 1:1 забил победный гол, бросив в щель, которая оставалась между моим плечом и штангой. Любой другой игрок бросил бы и не попал, а он попал за несколько секунд до финальной сирены, потому что мастер. Он был мозгом знаменитой первой пятёрки ЦСКА: раскидывал шайбы, грамотно играл, вёл звено. Против ЦСКА тогда невозможно было играть: машина! Каждый представлял опасность.

Великолепное катание, быстрота мысли, отличное видение площадки — вот его главные качества. Необязательно быть большим, чтобы играть в хоккей. Принимая шайбу, Игорь уже знал, что будет делать, думал на несколько ходов вперёд. Многие хотели, особенно когда Ларионов играл в «Детройте», нанести ему травму, вывести из игры, «расколоть». Ни у кого не получилось. Он всегда видел игрока, который собирается его бить, ставил корпус, несмотря на свои габариты, умел уйти от силового приёма. Вот и всё. Игровое мышление, владение коньками, клюшкой и шайбой — всё это создало звезду. А теперь он на тренерском мостике пытается «звездить». У него получается, мы все рады за него.

Достаточно средняя команда дала хороший результат на старте плей-офф, обыграв московское «Динамо». По уровню игроков «Динамо», думаю, выше «Торпедо», но нижегородцы прошли их, опираясь на систему Ларионова», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, нижегородцы выиграли в первом раунде плей-офф у московского «Динамо» со счётом 4-2. Во втором раунде «Торпедо» сражается со СКА за выход в финал Кубка Гагарина Западной конференции.