Тамбиев – о судействе: хотелось бы, чтобы смотрели в обе стороны, а не только в нашу

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в первом матче второго раунда Кубка Гагарина от «Ак Барса» (2:3) и высказался о количестве удалений у его клуба в этой игре.

«Хорошая боевая игра. Всё понравилось, кроме удалений в первом периоде. А так в основном, считаю, играли на равных, а в некоторых моментах и переигрывали. Наверное, в первом периоде мы вышли играть, а во втором и третьем уже вышли выигрывать матч. Если такая философия продолжится, серия будет интересной. Но хотелось, чтобы было меньше удалений, и чтобы смотрели в обе стороны, а не только в нашу. Вот такой у меня комментарий.

Насколько сильно сказались пять удалений в первом периоде? Вы же видели – они забили два гола при игре пять на три. Я повторюсь, в первом периоде мы вышли играть, а не выигрывать. А дальше вышли выигрывать, поэтому сценарий матча и поменялся. Постараемся сделать правильные выводы. Конечно, удаления сегодня сказались, мы три гола пропустили.

Преображение во втором периоде? У меня есть волшебные слова. Чего не хватило в третьем периоде? Мы владели инициативой, по-моему, перебросали в два раза, создали моменты и могли перевести игру в овертайм, но где-то подборы сложились не в нашу сторону, особенно при игре шесть на пять. Ну и реализация. Но я доволен вторым и третьим периодами. Хорошо играли, игра-то была равная», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.