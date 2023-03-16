Тамбиев – об удалениях «Адмирала»: у «Ак Барса» артистов больше

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Ак Барса (2:3) рассказал об удалениях у дальневосточников.

«Понимаю ли, в чём природа удалений? Понимаю. В чём именно? А вы что хотите, чтобы я тут наговорил? У меня не такая высокая зарплата, а вы хотите, чтобы я 300 тысяч заплатил. Я же говорю – смотреть надо в обе стороны: и в нашу, и в сторону соперника. У соперника артистов больше. Артисты, опытные игроки. Где надо — упадут, где надо — за лицо схватятся.

Хоккей – это как в театре, мы же для зрителей играем. Они более артистичны, чем мы. А мы, как вы там писали, рабочая команда. Вот мы с Автозавода. Мы такие рабочие и пока не артисты. До артистов нам ещё далеко», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.