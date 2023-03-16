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Билялетдинов – о словах Тамбиева про артистов: не знаю, почему он так подумал

Билялетдинов – о словах Тамбиева про артистов: не знаю, почему он так подумал
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Адмиралом» (3:2) ответил на слова главного тренера дальневосточников об «артистах в казанской команде».

«Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами? Не могу так сказать. Не знаю, почему он так подумал.

Глухов и Хенкель? Мне сложно сказать. Кристиан тренируется, но там всё равно есть вопросы. Миша недавно начал тренироваться, поэтому он, наверное, выйдет позже. Точно сказать не могу.

Есть мнение, что хоккей Тамбиева стилистически напоминает мой хоккей? Я понимаю, что он делает, для меня это не новое. Его стиль, то, что они изменили – это понятно. Нужно правильно принять эту ситуацию и сделать выводы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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