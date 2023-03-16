«Потом поговорим». Главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о продлении контракта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в матче второго раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (3:2) ответил на вопрос о продлении контракта.
«Давайте по существу, по игре. Об этом потом поговорим», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 68-летний специалист был назначен на пост главного тренера казанцев 27 декабря 2022 года, сменив на посту исполняющего обязанности Юрия Бабенко. Соглашение с Билялетдиновым рассчитано до конца сезона-2022/2023. «Ак Барс» начинал нынешний сезон с другим специалистом — Олегом Знарком.
Следующие игры серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.
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