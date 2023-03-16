Результаты матчей плей-офф КХЛ 16 марта, турнирная сетка

16 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.

В Казани состоялся первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится 18 марта и начнётся в 17:00 мск.

В Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА встречался на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 1-0 в пользу армейцев. Вторая встреча в серии будет сыграна 18 марта и начнётся в 17:00 мск.