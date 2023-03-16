Результаты матчей плей-офф КХЛ 16 марта, турнирная сетка
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16 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.
В Казани состоялся первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч состоится 18 марта и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Галиев, Кагарлицкий) – 10:02 (5x4) 2:0 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 19:03 (5x3) 2:1 Шулак (Криштоф) – 22:34 (5x4) 2:2 Елисеев (Гутик, Червены) – 29:32 (5x5) 3:2 Лямкин (Петров) – 47:08 (5x3)
В Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА встречался на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 1-0 в пользу армейцев. Вторая встреча в серии будет сыграна 18 марта и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Прохоркин (Педан, Гребенщиков) – 45:17 (5x4) 1:1 Фирстов (Ян, Конюшков) – 57:18 (5x5) 2:1 Яшкин – 65:09 (5x5)
Комментарии
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