«Вдвойне обидно». Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог встречи со СКА (1:2 ОТ).
«Надеюсь, болельщики получили удовольствие от хорошей игры. Мало голов, но голы хорошие. Соперника с победой, готовимся дальше.
Много не забили? Игра состоит из элементов, когда ты можешь плохо играть и выигрывать. Когда хорошо играешь, имеешь массу моментов и проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент, что первый матч второго раунда, серьёзный соперник. По качеству игры вопросов вообще нет, очень хороший матч. Можем играть лучше, но это начало серии. Уступаем 0-1, у нас есть 36 часов восстановиться и постараться выиграть матч в субботу.
Четвёртый овертайм подряд? В плей-офф нет объяснений, идёт игра, у которой нет режиссуры. Первый матч для хозяев тоже непростой, потому что играешь дома, большое давление. У нашей команды после трёх овертаймов появилась уверенность, они это сегодня показали. Надеюсь, будет и пятый овертайм. Обе команды играли в хороший атакующий хоккей, это даёт хорошую режиссуру в следующих матчах. Мы для этого и собрались, чтобы радовать болельщиков.
Сегодня прочитал, что мы четвёртая или пятая лига в Европе по посещаемости. Думаю, такие матчи будут нравится болельщикам по всей стране. Ждём с нетерпением второго матча, у нас есть время подготовиться и провести его ещё лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 марта 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:50
-
22:33
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:47
-
21:37
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
20:11
-
19:47
-
19:26
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:15
-
18:03
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:00
-
16:44