«Вдвойне обидно». Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог встречи со СКА (1:2 ОТ).

«Надеюсь, болельщики получили удовольствие от хорошей игры. Мало голов, но голы хорошие. Соперника с победой, готовимся дальше.

Много не забили? Игра состоит из элементов, когда ты можешь плохо играть и выигрывать. Когда хорошо играешь, имеешь массу моментов и проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент, что первый матч второго раунда, серьёзный соперник. По качеству игры вопросов вообще нет, очень хороший матч. Можем играть лучше, но это начало серии. Уступаем 0-1, у нас есть 36 часов восстановиться и постараться выиграть матч в субботу.

Четвёртый овертайм подряд? В плей-офф нет объяснений, идёт игра, у которой нет режиссуры. Первый матч для хозяев тоже непростой, потому что играешь дома, большое давление. У нашей команды после трёх овертаймов появилась уверенность, они это сегодня показали. Надеюсь, будет и пятый овертайм. Обе команды играли в хороший атакующий хоккей, это даёт хорошую режиссуру в следующих матчах. Мы для этого и собрались, чтобы радовать болельщиков.

Сегодня прочитал, что мы четвёртая или пятая лига в Европе по посещаемости. Думаю, такие матчи будут нравится болельщикам по всей стране. Ждём с нетерпением второго матча, у нас есть время подготовиться и провести его ещё лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.