Р. Ротенберг: сбой в системе СКА? Победителей не судят

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче Кубка Гагарина с «Торпедо» (2:1 ОТ).
«Хорошая боевая игра уровня плей-офф. Отдельная благодарность команде – держали удар, вырвали победу. Болельщики давали нам энергию. Продолжаем работать. Это только одна игра, всё только начинается.
У СКА работают джокеры – Глотов в первом раунде, сегодня Прохоркин? Работа и дисциплина, секретов нет, командная победа.
Хоккей – игра ошибок. Допустили одну ошибку. Это игра, побеждает сильнейший. Всегда есть что улучшить, работаем по нарастающей.
Открытый хоккей? Будем играть ещё лучше во всех компонентах. Работаем по своей системе, где-то игровой тонус имеет большое значение. В следующей встрече будем играть по нашей системе, только улучшим детали. Железобетонная оборона, яркая атака, играем против сильного соперника.
Изменения в звеньях в третьем периоде связаны с тем, что мы ищем ключ к победе любой ценой. Мы часто меняли звенья в течение всего сезона. Мы его нашли, дальше посмотрим. Это сработало.
Вы же видели в овертайме. Это и есть ответ на вопрос, получилось ли у нас играть в пасик или в голик.
Этот матч – небольшой сбой в системе СКА? Победителей не судят. Работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 марта 2023
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