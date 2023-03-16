«В КХЛ вообще нет слабых соперников». Роман Ротенберг – о конкуренции в лиге

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ) рассказал о конкуренции в КХЛ и назвал ключевые факторы победы в серии плей-офф.

«В КХЛ вообще нет слабых соперников. Все соперники сильные.

Большой перевес по силовым приёмам? Вы видели по ходу сезона, что мы всегда играем очень жёстко. Мы ничего не меняем, только улучшаем.

Ключ к победе в серии – работа и дисциплина, других секретов нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между СКА и нижегородским «Торпедо» будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. Встреча 18 марта пройдёт на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.