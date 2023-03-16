Как вы оцениваете судейство в первом матче серии «Ак Барс» — «Адмирал»?
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В Казани завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.
В этом матче хозяева забивали свои голы только в большинстве. В первом периоде «Ак Барс» дважды реализовал численное преимущество в формате «5х3». Третью шайбу хозяева забросили в третьей двадцатиминутке в формате «5х4».
В связи с этим, «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: как вы оцениваете судейство в первом матче серии «Ак Барс» — «Адмирал»?
Следующие игры серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. Игра 18 марта пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 мск.
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