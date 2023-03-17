Расписание матчей плей-офф КХЛ 17 марта
Поделиться
Сегодня, 17 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В Омске пройдёт матч между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
В Москве начнут свою серию ЦСКА и ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Комментарии
- 17 марта 2023
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:32
-
06:54
-
06:38
-
06:34
-
06:09
-
05:59
-
05:48
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:51
-
04:49
-
04:37
-
03:49
-
03:01
-
02:57
-
02:52
- 16 марта 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:16
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:50
Партнерский контент