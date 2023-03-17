Расписание матчей плей-офф КХЛ 17 марта

Сегодня, 17 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В Омске пройдёт матч между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

В Москве начнут свою серию ЦСКА и ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.