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Расписание матчей плей-офф КХЛ 17 марта

Расписание матчей плей-офф КХЛ 17 марта
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Сегодня, 17 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В Омске пройдёт матч между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В Москве начнут свою серию ЦСКА и ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Турнирная сетка Кубка Гагарина
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