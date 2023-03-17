«Флорида» и «Монреаль» повторили рекорд НХЛ по количеству голов в первом периоде

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче закончился первый период. Счёт встречи — 7:3 в пользу «Флориды».

Команды повторили рекорд Национальйно хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде, сообщает StatsCentre.

Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.

Ещё в девяти матчах разные команды забрасывали девять шайб на двоих за первую двадцатиминутку.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Колин Уайт, Густав Форслинг, Аарон Экблад, Райан Ломберг, Сэм Райнхарт и дубль на свой счёт записал Картер Вераге. У «Монреаля» отличились Майк Мэтисон, Антони Ришар и Майкл Пеццетта.