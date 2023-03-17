Михаил Сергачёв набрал 50-е очко в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в матче закончился первый период. Счёт встречи — 1:0 в пользу «Тампы».
Единственную шайбу в первом периоде забросил Росс Колтон, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос.
Для российмкого защитника Сергачёва это набранное очко стало 50-м в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету Михаила семь голов и 43 голевые передачи.
Сергачёв стал уже 11-м россиянином, набравшим в этом сезоне Национальной хоккейной лиги 50 и более очков.
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