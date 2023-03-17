Панарин стал вторым россиянином, набравшим 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости в матче закончился первый период. Счёт встречи — 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Единственную шайбу в первом периоде забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали российские хоккеисты Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.

Для российского нападающего Панарина это набранное очко стало 75-м в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету Артемия 20 голов и 55 передач. Тарасенко набрал 40-е очков в нынешнем сзеоне НХЛ.

Панарин стал вторым россиянином, достигшим отметки в 75 очков в нынешнем сезоне — ранее это удалось Никите Кучерову, на счету которого уже 96 (27+69) очков.