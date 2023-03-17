Сын Овечкина покатался в Вашингтоне под песню «Команда молодости нашей»

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Анастасия показала видео, на котором их с Александром четырёхлетний сын Сергей катается на катке в Вашингтоне под песню «Команда молодости нашей».

Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас российский нападающий проводит свой 18-й сезон в НХЛ. За это время капитан «Вашингтона» успел забить 817 голов. В нынешнем сезоне он обошёл Горди Хоу (801) и сейчас отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 77 шайбы.

Сын Овечкина Сергей ранее принимал участие в Матче звёзд НХЛ, появляясь на льду вместе с отцом между конкурсами.