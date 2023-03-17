Передачи Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:1 — по буллитам).
В составе «Тампы» отличились Росс Колтон и Стивен Стэмкос (дважды). Победный буллит реализовал Алекс Киллорн. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Форвард Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.
За «Нью-Джерси» забивали Томаш Татар и Тимо Майер (дважды). Белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Оба матча пройдут 19 марта.
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