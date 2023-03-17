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Передачи Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Передачи Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:1 — по буллитам).

В составе «Тампы» отличились Росс Колтон и Стивен Стэмкос (дважды). Победный буллит реализовал Алекс Киллорн. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Форвард Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Томаш Татар и Тимо Майер (дважды). Белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Оба матча пройдут 19 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Колтон (Сергачёв, Стэмкос) – 01:09 (5x5)   1:1 Татар (Хишир, Мерсер) – 28:59 (5x5)   1:2 Стэмкос (Белльмар, Чернак) – 38:11 (5x5)   2:2 Майер (Хишир, Сиверсон) – 49:41 (5x5)   2:3 Стэмкос (Сергачёв, Кучеров) – 55:13 (5x4)   3:3 Майер (Хэмилтон, Хьюз) – 57:44 (5x4)   3:4 Киллорн – 65:00
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