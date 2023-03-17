Панарин догнал Ларионова в зачёте лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу, набрав своё 75-е (20+55) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провёл 68 игр.

31-летний нападающий «синерубашечников» набрал 644-е очко в 576 матчах за карьеру в североамериканской лиге и сравнялся с Игорем Ларионовым в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ. Они делят 15-ю строчку.

Бывший российский нападающий, а ныне главный тренер «Торпедо» Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче.

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Тарасенко вышел на тренировку «Рейнджерс» в компании Панарина: