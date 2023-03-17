«Аризона» обыграла «Ванкувер». У Кузьменко — гол

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В начале первого периода гости открыли счёт в матче. Отличился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Хозяевам удалось сравнять счёт за 30 секунд до окончания первого отрезка благодаря голу Трэвиса Бойда.

В середине второго периода американский форвард записал на свой счёт дубль, и его команда вышла вперёд. В начале третьего отрезка при игре в большинстве «Аризоне» удалось увеличить разницу в счёте. На этот раз отличился Лоусон Круз.

Спустя 10 минут вторую шайбу гостей забросил Элиас Петтерссон, однако забить в этом матче «Ванкуверу» больше не удалось и они проиграли встречу.

Отметим, на счету Андрей Кузьменко 33 гола и 27 ассистов в 65 матчах нынешнего сезона НХЛ.