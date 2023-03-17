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«Аризона» обыграла «Ванкувер». У Кузьменко — гол

«Аризона» обыграла «Ванкувер». У Кузьменко — гол
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В начале первого периода гости открыли счёт в матче. Отличился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Хозяевам удалось сравнять счёт за 30 секунд до окончания первого отрезка благодаря голу Трэвиса Бойда.

В середине второго периода американский форвард записал на свой счёт дубль, и его команда вышла вперёд. В начале третьего отрезка при игре в большинстве «Аризоне» удалось увеличить разницу в счёте. На этот раз отличился Лоусон Круз.

Спустя 10 минут вторую шайбу гостей забросил Элиас Петтерссон, однако забить в этом матче «Ванкуверу» больше не удалось и они проиграли встречу.

Отметим, на счету Андрей Кузьменко 33 гола и 27 ассистов в 65 матчах нынешнего сезона НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кузьменко (Бовиллье, Петтерссон) – 05:14 (5x5)   1:1 Бойд (О'Брайен) – 19:30 (5x5)   2:1 Бойд (Келлер, Хэйтон) – 32:44 (5x4)   3:1 Круз (Сёдерстрём, Маччелли) – 41:19 (5x4)   3:2 Петтерссон (Бовиллье, Гарланд) – 51:41 (5x5)
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