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Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в середине третьего периода. Этот гол стал 17-м для россиянина в текущем сезоне НХЛ. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов начал матч в старте, однако после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода покинул ворота. Россиянин успел отразить 23 из 27 бросков по воротам. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными баллами не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Даути (Грундстрём, Купари) – 24:44 (5x5)   2:0 Копитар (Байфилд, Андерсон) – 27:42 (5x5)   3:0 Арвидссон (Мур, Дано) – 32:36 (5x5)   4:0 Грундстрём – 33:48 (5x5)   4:1 Марченко (Байройтер) – 44:31 (5x5)

«Короли» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

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