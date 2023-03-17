Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в середине третьего периода. Этот гол стал 17-м для россиянина в текущем сезоне НХЛ. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов начал матч в старте, однако после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода покинул ворота. Россиянин успел отразить 23 из 27 бросков по воротам. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными баллами не отметился.

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«Короли» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.