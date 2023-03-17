А. Юдин: такие команды, как «Торпедо» — выскочки, живут, к сожалению, один сезон

Бывший защитник нескольких клубов Суперлиги и сборной России, тренер Александр Юдин подвёл итоги первых двух матчей второго раунда Кубка Гагарина.

«Серии полуфиналов конференций стартовали без сюрпризов. Фавориты одержали победы, но не «Ак Барсу», ни СКА не было легко. Однако никто и не ожидал, что фаворитам на это стадии будет просто играть. Тем, что «Адмирал» цеплялся до последнего, не удивлен. Правильно сказал Тамбиев, что команду подвели удаления. Но такой у неё стиль игры: мелкий фол, там где он возможен, приносит результат, мешает играть мастеровитым соперникам, как Радулов, Шипачёв и другие.

Что касается СКА, то не удивлен тяжёлым стартом. На команду оказывается серьёзное давление. Многие СМИ создают видимость, будто все болеют за «Торпедо». Однако это далеко не так. Конечно, «Торпедо» — явление для КХЛ, но, к сожалению, по большому счёту их промежуточный успех — это лишь стечение обстоятельств. Сильные клубы создают династии, чемпионские традиции. А выскочки типа «Торпедо» живут как правило один сезон.

Удивляют ещё эксперты, которые искренне считают, что «Торпедо» сделало революцию в хоккее. До них в такой хоккей играл тот же СКА, когда там работал Козырев. Просто не все видят модель игры, тактику, но быстро подхватывают так называемые тренды. Это когда один сказал, а все другие за ним как попка повторяют, хотя ничего в этом не понимают от слова совсем.

Или есть эксперты, которые откровенно топят против каких-то команд. Вот, например, Никита Щитов в каждом своём высказывании наезжает на СКА, словно специально обращает на себя внимание, либо, что намного хуже, отрабатывает чей-то заказ», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».