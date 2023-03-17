Нападающий «Адмирала»: «Ак Барс» ничем не удивил. Думаю, мы сможем зацепиться

Нападающий «Адмирала» Михал Криштоф прокомментировал поражение в первом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3) и посетовал на большое количество удалений.

«Отлично себя чувствовали перед матчем, никакого давления. Идём шаг за шагом. Конечно, получили удовольствие от серии с Уфой и здорово, что поставили клубный рекорд, пройдя во второй раунд. Вообще, была равная и классная игра.

Не лучшее начало, много удалялись. Даже не знаю в чём причина. Были удаления – значит, нарушали правила. Их было много для плей-офф. Получили два гола в «3х5». Не было никакой паники, мы здорово играли в равных составах. Во втором отрезке было меньше удалений, поэтому смогли перевести игру в ту зону. Классно, что забили в большинстве в начале периода. Да, мне удалась неплохая передача. Гол нас подхлестнул. Далее был хороший отрезок в течение семи минут, сравняли, могли забить больше. Но ничего, это плей-офф, серия только началась, одну уступили, завтра отдохнём, послезавтра надо быть готовыми и брать реванш.

Не сказал бы, что они чем-то удивили, что ожидали, то и получили. Думаю, мы сможем зацепиться, надо играть с полной самоотдачей, действовать отчаянно», – цитирует Криштофа Metaratings.ru.

Отметим, что в первом периоде дальневосточная команда получила пять малых штрафов и дважды пропустила в формате «3х5». Следующий матч серии пройдёт завтра, 18 марта, в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.