Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Металлург»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

«Авангард» — «Металлург»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 17 марта, в Омске пройдёт первый матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург».

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

«Локомотив» ждёт прорыв, фарта «Магнитки» не хватит на Омск? Превью второго раунда КГ-2023 «Локомотив» ждёт прорыв, фарта «Магнитки» не хватит на Омск? Превью второго раунда КГ-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023