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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

ЦСКА — «Локомотив»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 17 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль

В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

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