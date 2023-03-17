ЦСКА — «Локомотив»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 17 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.
В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
- 17 марта 2023
-
10:29
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:32
-
06:54
-
06:38
-
06:34
-
06:09
-
05:59
-
05:48
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:51
-
04:49
-
04:37
-
03:49
-
03:01
-
02:57
-
02:52
- 16 марта 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:16