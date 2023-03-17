«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30
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Сегодня, 17 марта, в Омске пройдёт первый матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург».
В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
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