«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30

Сегодня, 17 марта, в Омске пройдёт первый матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург».

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.