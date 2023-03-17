Михаил Анисин: в «Динамо» надо вернуть Знарка, он более играющий тренер

Экс-нападающий клубов КХЛ Михаил Анисин считает игру современного московского «Динамо» примитивной и предлагает вернуть в клуб на пост главного тренера Олега Знарка. Под руководством специалиста Анисин становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо» в 2012 году.
«Игорь Ларионов сравнил игру «Динамо» с болотом, согласен ли я с ним? Конечно, это болото. Мне небезразлично «Динамо», с огромным уважением отношусь к болельщикам, но так и есть. Минимум мастерства, берут физикой – топчут, давят, копают. Постоянно выбрасывают шайбу, главное – не ошибиться. «Динамо» работает, а «Торпедо» в хоккей играет.
Как можно исправить эту ситуацию в «Динамо»? Возможно, прибегнуть к приглашению Олега Знарка. Но это, конечно, не мне решать, а руководству. Знарок – более играющий тренер, приверженец комбинационного стиля. Есть силовые моменты в игре, но не до такой прямолинейности, как сейчас», — цитирует Анисина «РБ Спорт».
Напомним, Олег Знарок начинал нынешний сезон в качестве главного тренера «Ак Барса», но покинул свой пост из-за плохих результатов команды.
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